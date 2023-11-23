Kadın Futbol A Milli Takımının Litvanya ve Gürcistan maçı kadrosu açıklandı

Kadın Futbol A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar C Ligi'nde 1 Aralık'ta deplasmanda Litvanya ve 5 Aralık'ta Mersin'de Gürcistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

Kadın Futbol A Milli Takımımız, gruplarda oynadığı 4 karşılaşmada 4 galibiyet alarak 12 puanla lider durumda. Henüz kalesinde gol görmeyen A Milllerimiz turnuva boyunca 10 gol attı.

Necla Güngör Kıragası'nın teknik direktörlüğünü yaptığı A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

KALECİ: Selda Akgöz, Gamzenur Yaman, Göknur Güleryüz

DEFANS: Didem Karagenç, İlayda Civelek, Dilara Deli, Gülbin Hız, Narin Yakut,

Eda Karataş, Büşra Kuru, Ümran Özev

ORTA SAHA - FORVET: Ebru Topçu, Busem Şeker, Meryem Cennet Çal, Neslihan Demirdögen, Arzu Karabulut, Miray Cin, Elif Keskin, Birgül Sadıkoğlu, Derya Arhan,

Emine Ecem Esen, Yağmur Uraz, Ece Türkoğlu