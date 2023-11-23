Haberler Futbol Guti Hernandez'den flaş Jose Morinho sözleri!

Guti Hernandez'den flaş Jose Morinho sözleri!

2010-2011 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Real Madrid'in efsane isimlerinden Guti Hernandez, Portekizli teknik adam Jose Morinho hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 18:43 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 18:46
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Guti Hernandez'den flaş Jose Morinho sözleri!

Bir dönem Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın formasını da terleten Guti Hernandez, Jose Morinho hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu yapmış olduğu açıklamada, "Mourinho döneminde Real Madrid maçlarını izlemekten sıkılırdım. Bence Real Madrid'e uygun biri değil. Zinedine Zidane'ı tekrar Real'in teknik direktörü olarak görmek isterim." ifadelerini kullandı.

Guti, "Ancak deli bir insan Real'i bırakıp gider. Ancelotti'nin kalması gerekir. O Real Madrid için Real Madrid de onun için mükemmel bir yer." dedi.

Öte yandan, "Süper bir hocanız varken neden başka birini arıyorsunuz? Florentino Perez'i çok iyi tanıyorum. Bir taraftar olarak Ancelotti'nin gelecek sezon takımda kalacağına eminim." şeklinde konuştu.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal milli takımın bel kemiğini alıyor! Fenerbahçe'den taraftarı coşturan transfer...
Son dakika Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Az önce deprem mi oldu? 23 KASIM 2023 AFAD - KANDİLLİ son depremler listesi! Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep...
TFF'den Süper Kupa açıklaması!
Montella düğmeye bastı! A Milli Takım'a 3 yıldız birden
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Robinho’dan şaşırtan itiraf!
EURO 2024 play-off kuraları çekildi!
MALATYA DEPREM SON DAKİKA! Malatya'da deprem mi oldu? Kaç şiddetinde?
"Dünya şampiyonları görmek istiyoruz!"
Sevgiliye, arkadaşa, eşe, anneye Öğretmenler Günü mesajı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'de Karagümrük mesaisi Fenerbahçe'de Karagümrük mesaisi 18:51
Guti: Morinho Real'e uygun değil! Guti: Morinho Real'e uygun değil! 18:43
G.Saray'da Alanyaspor mesaisi sürüyor! G.Saray'da Alanyaspor mesaisi sürüyor! 18:39
F.Bahçe'den flaş Fred kararı! Karagümrük maçında... F.Bahçe'den flaş Fred kararı! Karagümrük maçında... 18:35
Fırtına'nın tesislerinde şampiyonluk vurgusu! Fırtına'nın tesislerinde şampiyonluk vurgusu! 18:29
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu F.Bahçe'den sürpriz transfer! Bunu kimse beklemiyordu 18:22
Daha Eski
TFF'den Süper Kupa açıklaması! TFF'den Süper Kupa açıklaması! 18:10
Arat’tan Quaresma ve Atiba açıklaması Arat’tan Quaresma ve Atiba açıklaması 16:41
Göknur'un milli takım tercihi Türkiye oldu! Göknur'un milli takım tercihi Türkiye oldu! 16:14
Erik Ten Hag'dan çarpıcı açıklamalar! Erik Ten Hag'dan çarpıcı açıklamalar! 16:03
Robinho’dan şaşırtan itiraf! Robinho’dan şaşırtan itiraf! 16:02
Milli haltercimizden önemli derece! Milli haltercimizden önemli derece! 16:01