Guti Hernandez'den flaş Jose Morinho sözleri!

Bir dönem Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın formasını da terleten Guti Hernandez, Jose Morinho hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yıldız futbolcu yapmış olduğu açıklamada, "Mourinho döneminde Real Madrid maçlarını izlemekten sıkılırdım. Bence Real Madrid'e uygun biri değil. Zinedine Zidane'ı tekrar Real'in teknik direktörü olarak görmek isterim." ifadelerini kullandı.

Guti, "Ancak deli bir insan Real'i bırakıp gider. Ancelotti'nin kalması gerekir. O Real Madrid için Real Madrid de onun için mükemmel bir yer." dedi.

Öte yandan, "Süper bir hocanız varken neden başka birini arıyorsunuz? Florentino Perez'i çok iyi tanıyorum. Bir taraftar olarak Ancelotti'nin gelecek sezon takımda kalacağına eminim." şeklinde konuştu.