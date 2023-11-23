Haberler Futbol EURO 2024 play-off kuraları çekildi!

EURO 2024 play-off kuraları çekildi!

Son dakika spor haberleri... EURO 2024'e katılacak son 3 takım, oynanacak play-off müsabakalarının ardından belli olacak. Yapılan kura çekimiyle eşleşmeler netleşti. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 14:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
EURO 2024 play-off kuraları çekildi!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde yapıldı.

Play-offlardaki eşleşmeler şöyle:

A Yolu: Polonya - Estonya, Galler - Finlandiya

B Yolu: İsrail - İzlanda, Bosna Hersek - Ukrayna

C Yolu: Gürcistan - Lüksemburg, Yunanistan - Kazakistan

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak son 3 takım oynanacak play-off müsabakalarının ardından belli olacak. Play-off karşılaşmaları, EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından 2022-2023 UEFA Uluslar A, B ve C Ligleri'nde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek. Tek ayaklı olacak play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024'te, finalleri ise 26 Mart 2024'te oynanacak.

A MİLLİ TAKIM İKİNCİ TORBADA

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup lideri olarak katılma hakkı elde eden A Milli Takım, turnuvanın 2 Aralık'ta Hamburg'da yapılacak kura çekimine 2. torbadan girecek.

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Fenerbahçe'de Serdar Aziz şoku! Olay görüntü ortaya çıktı...
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte piyasaların ilk tepkisi
Icardi'den haber var! G.Saray böyle duyurdu
Transferde Fenerbahçe'ye rakip çıtkı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kadın Milli Takım kadrosu açıklandı
Aras Özbiliz futbolu bıraktı!
Sultangazi'de elektrik ne zaman gelecek? (23 Kasım 2023)
Küçükçekmece'de elektrik ne zaman gelecek? (23 Kasım 2023)
Esenyurt'ta elektrik ne zaman gelecek? (23 Kasım 2023)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
EURO 2024 play-off kuraları çekildi! EURO 2024 play-off kuraları çekildi! 14:40
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 14:11
Beşiktaş'ta Samsun mesaisi! Beşiktaş'ta Samsun mesaisi! 14:04
Kadın Milli Takım kadrosu açıklandı Kadın Milli Takım kadrosu açıklandı 13:50
Buruk'tan flaş Kerem kararı! Buruk'tan flaş Kerem kararı! 13:31
Icardi'den haber var! G.Saray böyle duyurdu Icardi'den haber var! G.Saray böyle duyurdu 13:18
Daha Eski
1. Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı 1. Lig'de 13. haftanın hakemleri açıklandı 13:15
Köln - Bayern Münih maçı ne zaman? Köln - Bayern Münih maçı ne zaman? 13:13
PSG - Monaco maçı ne zaman? PSG - Monaco maçı ne zaman? 13:08
Deportivo Alaves - Granada maçı ne zaman? Deportivo Alaves - Granada maçı ne zaman? 13:01
Transferde Fenerbahçe'ye rakip çıtkı! Transferde Fenerbahçe'ye rakip çıtkı! 13:00
Sakaryaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman? Sakaryaspor - BB Erzurumspor maçı ne zaman? 12:55