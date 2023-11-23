EURO 2024 play-off kuraları çekildi!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbol Evi'nde yapıldı.

Play-offlardaki eşleşmeler şöyle:

A Yolu: Polonya - Estonya, Galler - Finlandiya

B Yolu: İsrail - İzlanda, Bosna Hersek - Ukrayna

C Yolu: Gürcistan - Lüksemburg, Yunanistan - Kazakistan

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak son 3 takım oynanacak play-off müsabakalarının ardından belli olacak. Play-off karşılaşmaları, EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından 2022-2023 UEFA Uluslar A, B ve C Ligleri'nde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek. Tek ayaklı olacak play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024'te, finalleri ise 26 Mart 2024'te oynanacak.

A MİLLİ TAKIM İKİNCİ TORBADA

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup lideri olarak katılma hakkı elde eden A Milli Takım, turnuvanın 2 Aralık'ta Hamburg'da yapılacak kura çekimine 2. torbadan girecek.