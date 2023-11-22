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UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi 2 Aralık'ta yapılacak

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grubunu lider tamamlayan A Milli Futbol Takımı'mız 2 Aralık'ta Hamburg'da yapılacak kura çekimine 2. torbadan girecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 12:33 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 12:33
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UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kura çekimi 2 Aralık'ta yapılacak

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na grup lideri olarak katılma hakkı elde eden A Milli Takım, turnuvanın 2 Aralık'ta Hamburg'da yapılacak kura çekimine 2. torbadan girecek.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri son maçında konuk olduğu Galler'le 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla elemelerde yer aldığı D Grubu'nu 17 puanla lider tamamlayan Ay-Yıldızlılar, tarihinde ilk kez büyük bir turnuvaya grup lideri olarak katılmayı başardı. Milliler, D Grubu'nda oynadığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

Kura çekimi 2 Aralık'ta Hamburg'ta yapılacak

D Grubu'nu zirvede tamamlayan A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 kura çekimine 2. torbadan katılmaya hak kazandı. Grubu Türkiye'nin ardından ikinci sırada bitiren Hırvatistan ise kura çekiminde 3. torbaya girdi. 2. torbada Türkiye ile birlikte Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya ve Avusturya yer aldı. EURO 2024'ün gruplarının belli olacağı kura çekimi 2 Aralık Cumartesi günü Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleştirilecek.

Milliler'in muhtemel rakipleri arasında güçlü takımlar bulunuyor

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarında karşılaşacağı muhtemel rakipleri arasında güçlü takımlar bulunuyor. Milliler, 1. torbadan Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika ve İspanya gibi dünya futbolunun önde gelen takımlarından biriyle eşleşecek. Ay-Yıldızlılar'ın 2. torbadaki muhtemel rakipleri arasında Hırvatistan ve Hollanda öne çıkıyor. Türkiye'nin 4. torbadaki muhtemel rakiplerinden ise 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kazananı İtalya dikkat çekiyor.

EURO 2024 kura çekiminde torbalar şu şekilde:

1. Torba: Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya

2. Torba: Türkiye, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. Torba: Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya, Hollanda, İskoçya

4. Torba: Sırbistan, İtalya, İsviçre, Play-Off A, Play-Off B, Play-Off C

3 takım Uluslar Ligi'nden katılacak

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanacak son 3 takım ise oynanacak play-off müsabakalarının ardından belli olacak. Play-off karşılaşmaları, EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından 2022-2023 UEFA Uluslar A, B ve C Ligleri'nde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek. Play-off etabında Bosna Hersek, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, İzlanda, İsrail, Kazakistan, Lüksemburg, Polonya, Ukrayna ve Galler mücadele edecek. Tek ayaklı olacak play-off turu yarı finalleri 21 Mart 2024'te, finalleri ise 26 Mart 2024'te oynanacak.

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