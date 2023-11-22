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"Her şey bu bayrak için"
Milli Takım hocası Vincenzo Montella, "Beni ilk gün çağırdıkları andan itibaren çok gururlandım. Bu bayrak için elimden geleni yapacağım. Bu ülke için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Burada olmak gurur meselesi" dedi. İtalyan hoca ayrıca "Özellikle etrafımızdaki bütün çalışanlar, bizi destekleyenler ve futbolcular için çok mutluyum ve gururluyum çünkü lider olarak tamamladık grubu" ifadelerini kullandı. Usta hoca kuralar için "Çok büyük bir zevkle takip edeceğiz. 3. torbadaki takımlar da fena değil. Kim çıkarsa çıksın, büyük bir zevkle takip edeceğiz. Bu akşam yaptığımız gibi ülkemizin ruhuyla sahada olacağız her seferinde!" diye konuştu.
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