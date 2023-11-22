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Bulgar futbolunda federasyon başkanı Borislav Mihaylov'a tepkiler büyüyor!

Bulgaristan Milli Takımı'nın 2004'den beri uluslararası turnuvalara katılamaması uzun süredir federasyon başkanlığı koltuğunda oturan Borislav Mihaylov'un üzerindeki istifa baskılarını artırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 12:15
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Bulgar futbolunda federasyon başkanı Borislav Mihaylov'a tepkiler büyüyor!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri G Grubu'nda son sırada yer alarak turnuvaya gidemeyen Bulgaristan, FIFA Dünya Kupası organizasyonlarına 2002, Avrupa şampiyonalarına ise 2004'den bu yana katılamıyor.

Bulgar futbolseverler, 1994 FIFA Dünya Kupası'nda yarı finale kadar yükselen Bulgaristan'ın kalesini koruyan ve uzun süredir federasyon başkanlığı koltuğunda oturan Mihaylov'un istifasını istiyor.

Geçen ay Arnavutluk ve Litvanya'ya karşı alınan iki mağlubiyetin ardından protestolar ülke çapında artarken, son haftalarda lig maçlarının 18. dakikasında taraftarlar uzun süredir federasyonu yöneten Mihaylov ve yönetimine "istifa" tezahüratları yapıyor.

İlk kez 2005 yılında federasyon başkanlığına seçilen ve 2019 yılında hükümetin baskısıyla istifa eden Mihaylov, 18 ay sonra yeniden koltuğuna oturdu.

Bulgaristan başsavcısı, geçen hafta futbol yönetimi ve çeşitli yolsuzluk iddiaları üzerine federasyona yönelik soruşturma başlattı.

Başbakan Nikolay Denkov da FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya bir mektup göndererek, Mihaylov'u federasyon başkanlığından alma çağrısında bulundu.

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