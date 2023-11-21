TÜRKİYE NORVEÇ U21 MAÇI CANLI İZLE | Türkiye - Norveç maçı ne zaman? Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda?

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Ümit Milli Takım'ımız, yeni bir serüvene A Spor ekranlarında çıkacak. Türkiye U21 Milli Erkek Futbol Takımı'mız, Norveç ile karşılaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Türkiye - Norveç maçı ne zaman? Ümit Milli Takım maçı hangi kanalda?

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN? ÜMİT MİLLİ TAKIM MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye - Norveç maçı 21 Kasım Salı günü saat 19.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. Mücadele Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak.

Ümit Millî Takımımızın Norveç maçı aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleciler: Doğan Alemdar (ES Troyes AC), Osman Ertuğrul Çetin (Gençlerbirliği), Emre Bilgin (Vavacars Fatih Karagümrük)

Defans: Serdar Saatçı (SC Braga), Emin Bayram (KVC Westerlo), Taha Altıkardeş (Göztepe A.Ş.), Emir Ortakaya (Kocaelispor), Yasin Özcan (Kasımpaşa A.Ş.), Ayberk Karapo (Manisa FK), Kazımcan Karataş (Galatasaray A.Ş.), Eray Korkmaz (Çaykur Rizespor A.Ş.)

Orta Saha: Demir Ege Tıknaz (Beşiktaş A.Ş.), Aksel Baran Potur (Moss FK), Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe A.Ş.), Cihan Çanak (Standard Liege), Emircan Gürlük (FC Orenburg), Şahin Dik (Bitexen Giresunspor), Yunus Emre Konak (EMS Yapı Sivasspor), Burak İnce (Slask Wroclaw)

Forvet: Erencan Yardımcı (Siltaş Yapı Pendikspor Futbol A.Ş.), Metehan Altunbaş (Adanaspor A.Ş.)

Teknik Direktör: Levent Sürme

TÜRKİYE NORVEÇ U21 MAÇI CANLI İZLE