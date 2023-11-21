Haberler Futbol Eden Hazard Suudi Arabistan'dan gelen astronomik tekfli flaş yanıtla reddetti!

Eden Hazard Suudi Arabistan'dan gelen astronomik tekfli flaş yanıtla reddetti!

Chelsea'dan İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'e transfer olan fakat eski günlerini mumla aratan Eden Hazard, geçtiğimiz günlerde futbolu bırakmıştı. Belçikalı futbolcu Suudi Arabistan'dan gelen astromik teklifi reddederek flaş açıklama yaptı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2023 Salı 16:58
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Eden Hazard Suudi Arabistan'dan gelen astronomik tekfli flaş yanıtla reddetti!

Geçirdiği çalkantılı süreç ve sık tekrarlayan sakatlıklardan sonra emekli olduğunu açıklayan Belçikalı yıldız futbolcu Eden Hazard, Real Madrid'de sadece 76 maçta oynadı.

Belçikalı yıldız futbolcunun Chelsea'den eski takım arkadaşı Obi Mikel, yaşadığı sakatlığa rağmen arkadaşı Hazard'ın Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifi reddettiğini açıkladı.

Chelsea'nin eski oyuncusu , Rio Ferdinand'ın Vibe with Five programında Hazard'la yaptığı sohbetten kesitleri paylaştı:

"Hazard bana, 'Haftada 1 milyon Euro alacağım Suudi Arabistan'a mı gitmeliyim yani, peki sonra ne olacak? Suudi Arabistan'a gitmek için yaklaşık iki veya üç teklif aldım' dedi.

"Mikel, çok param var. Hayatımı nasıl yaşadığımı biliyorsun. Çok fazla para harcamıyorum. Yani artık ailemle birlikte yaşayacağım ve çocuğumu büyütecek kadar paraya da sahibim' diye de ekledi."

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