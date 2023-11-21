BUGÜNKÜ MAÇLAR - 21 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 21 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 21 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
21 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?
22:45 Yunanistan - Fransa
22:45 Cebelitarık - Hollanda
22:45 Cebelitarık - Hollanda
22:45 Hırvatistan - Ermenistan
22:45 Galler - Türkiye
22:45 Galler - Türkiye
22:45 Romanya - İsviçre
22:45 Andorra - İsrail 22:45 Kosova - Beyaz Rusya
22:45 Andorra - İsrail
22:45 Kosova - Beyaz Rusya
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