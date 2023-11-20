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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Kasım bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '20 Kasım hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 08:10 Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 08:30
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

20 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

22:45 Ukrayna - İtalya

22:45 Makedonya - İngiltere

22:45 Çekya - Moldova

22:45 Arnavutluk - Faroe Adaları

22:45 Kuzey İrlanda - Danimarka

22:45 Slovenya - Kazakistan

22:45 San Marino - Finlandiya

18:45 Fenerbahçe - Beşiktaş

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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