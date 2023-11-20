BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
20 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?
22:45 Ukrayna - İtalya
22:45 Makedonya - İngiltere 22:45 Çekya - Moldova 22:45 Arnavutluk - Faroe Adaları 22:45 Kuzey İrlanda - Danimarka 22:45 Slovenya - Kazakistan
22:45 Makedonya - İngiltere
22:45 Çekya - Moldova
22:45 Arnavutluk - Faroe Adaları
22:45 Kuzey İrlanda - Danimarka
22:45 Slovenya - Kazakistan
22:45 San Marino - Finlandiya
18:45 Fenerbahçe - Beşiktaş
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