BUGÜNKÜ MAÇLAR - 20 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 20 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 20 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

20 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

22:45 Ukrayna - İtalya 22:45 Makedonya - İngiltere 22:45 Çekya - Moldova 22:45 Arnavutluk - Faroe Adaları 22:45 Kuzey İrlanda - Danimarka 22:45 Slovenya - Kazakistan

22:45 San Marino - Finlandiya

18:45 Fenerbahçe - Beşiktaş

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