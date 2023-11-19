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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Kasım bugün kimin maçı var?

Futbolseverler maçları günlük olarak takip etmek için 'Bugün hangi maçlar var?' sorgulaması yapıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler, diğer karşılaşmaların kırmızı kart, penaltı, ofsayt kararlarını ve maç skorlarını takip etmek için '19 Kasım hangi maçlar var?' sorusunun cevabını araştırırken bugünkü maçları haberimizde derledik.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 08:12 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 08:30
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BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

19 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

22:45 İspanya - Gürcistan

22:45 İskoçya - Norveç

20:00 Belçika - Azerbaycan

20:00 İsveç - Estonya

17:00 Macaristan - Karadağ

17:00 Sırbistan - Bulgaristan

22:45 Portekiz - İzlanda

22:45 Bosna Hersek - Slovakya

22:45 Lihtenştayn - Lüksemburg

14:00 Adıyaman FK - Kırşehir Bld

14:00 Beyoğlu Yeni Ç - Esenler Erok

14:00 Bucaspor 1928 - Kırklarelispor

14:00 Ankara Demir - 1461 Trabzon

14:00 Isparta 32 - Etimesgut Bld

14:00 Karaman FK - 24 Erzincan

14:00 Düzcespor - Menemenspor

14:00 Bld Derince - İnegölspor

14:00 68 Aksaray Bld - Somaspor

14:00 İskenderunspor - Iğdır FK

14:00 Sarıyer - Denizlispor

14:00 Amed Sportif - Fethiyespor

14:00 Uşakspor - Kastamonuspor

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

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