BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.
19 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?
22:45 İspanya - Gürcistan
22:45 İskoçya - Norveç
22:45 İskoçya - Norveç
20:00 Belçika - Azerbaycan
20:00 İsveç - Estonya
20:00 İsveç - Estonya
17:00 Macaristan - Karadağ
17:00 Sırbistan - Bulgaristan
17:00 Sırbistan - Bulgaristan
22:45 Portekiz - İzlanda
22:45 Bosna Hersek - Slovakya 22:45 Lihtenştayn - Lüksemburg
22:45 Bosna Hersek - Slovakya
22:45 Lihtenştayn - Lüksemburg
14:00 Adıyaman FK - Kırşehir Bld
14:00 Beyoğlu Yeni Ç - Esenler Erok 14:00 Bucaspor 1928 - Kırklarelispor 14:00 Ankara Demir - 1461 Trabzon
14:00 Beyoğlu Yeni Ç - Esenler Erok
14:00 Bucaspor 1928 - Kırklarelispor
14:00 Ankara Demir - 1461 Trabzon
14:00 Isparta 32 - Etimesgut Bld
14:00 Karaman FK - 24 Erzincan 14:00 Düzcespor - Menemenspor 14:00 Bld Derince - İnegölspor 14:00 68 Aksaray Bld - Somaspor 14:00 İskenderunspor - Iğdır FK 14:00 Sarıyer - Denizlispor 14:00 Amed Sportif - Fethiyespor 14:00 Uşakspor - Kastamonuspor
14:00 Karaman FK - 24 Erzincan
14:00 Düzcespor - Menemenspor
14:00 Bld Derince - İnegölspor
14:00 68 Aksaray Bld - Somaspor
14:00 İskenderunspor - Iğdır FK
14:00 Sarıyer - Denizlispor
14:00 Amed Sportif - Fethiyespor
14:00 Uşakspor - Kastamonuspor
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