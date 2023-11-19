BUGÜNKÜ MAÇLAR - 19 Kasım bugün kimin maçı var?

BUGÜNKÜ MAÇLAR 19 KASIM | Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, milli maçlar ve yabancı liglerde neler yaşandığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Hakem hatalarından kritik kararlara, penaltılardan kırmızı kartlara, faullerden ofsaytlara kritik maç kararlarını ve skorları takip etmek isteyen futbolseverler için 19 Kasım hangi maçlar var? sorusunun cevabını haberimizde derledik.

19 KASIM HANGİ MAÇLAR VAR?

22:45 İspanya - Gürcistan 22:45 İskoçya - Norveç

20:00 Belçika - Azerbaycan 20:00 İsveç - Estonya

17:00 Macaristan - Karadağ 17:00 Sırbistan - Bulgaristan

22:45 Portekiz - İzlanda 22:45 Bosna Hersek - Slovakya 22:45 Lihtenştayn - Lüksemburg

14:00 Adıyaman FK - Kırşehir Bld 14:00 Beyoğlu Yeni Ç - Esenler Erok 14:00 Bucaspor 1928 - Kırklarelispor 14:00 Ankara Demir - 1461 Trabzon

14:00 Isparta 32 - Etimesgut Bld 14:00 Karaman FK - 24 Erzincan 14:00 Düzcespor - Menemenspor 14:00 Bld Derince - İnegölspor 14:00 68 Aksaray Bld - Somaspor 14:00 İskenderunspor - Iğdır FK 14:00 Sarıyer - Denizlispor 14:00 Amed Sportif - Fethiyespor 14:00 Uşakspor - Kastamonuspor

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