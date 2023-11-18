Lihtenştayn - Lüksemburg maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Lihtenştayn - Lüksemburg maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Lihtenştayn ile Lüksemburg kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Lihtenştayn - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LİHTENŞTAYN - LÜKSEMBURG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lihtenştayn - Lüksemburg maçı 19 Kasım Pazar günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

EVDE YAPABİLECEĞİNİZ SPOR HAREKETLERİ 🤸🏻VE FİT TARİFLER İÇİN 👉🏼TIKLAYIN..