Belçika - Azerbaycan maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Belçika - Azerbaycan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 9. haftada Belçika ile Azerbaycan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Belçika - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BELÇİKA - AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Belçika - Azerbaycan maçı 19 Kasım Pazar günü saat 20:00'de S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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