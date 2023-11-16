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Taraftar grupları İsrail zulmüne karşı tek yumruk: Herkesi bekliyoruz!

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Soykırımın yaşandığı Gazze'de bugüne kadar toplam 11 binden fazla kadın, çocuk, erkek, her yaştan sivil hayatını kaybetti. Tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen İsrail'e tepkilerin ardı arkası kesilmezken, bir tepki de taraftar gruplarından geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un taraftar grupları bir araya gelerek İsrail'in zulmüne karşı herkesi sesini yükseltmeye çağırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 15:10 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 Perşembe 15:20
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Taraftar grupları İsrail zulmüne karşı tek yumruk: Herkesi bekliyoruz!

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik düzenlediği saldırılar devam ediyor. Soykırımın yaşandığı Gazze'de bugüne kadar toplam 11 binden fazla kadın, çocuk, erkek, her yaştan sivil hayatını kaybetti. Tüm dünyanın gözü önünde savaş suçu işleyen İsrail'e tepkilerin ardı arkası kesilmezken, bir tepki de taraftar gruplarından geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un taraftar grupları bir araya gelerek İsrail'in zulmüne karşı herkesi sesini yükseltmeye çağırdı.

çArşı, Genç Fenerbahçeliler, ultrAslan ve Gurbetçi Gençler taraftar grupları ortak bir açıklama yaparak herkesi 18 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu önüne davet etti.

👊#SoykırımaKarşıOmuzOmuza 🇹🇷 🇯🇴

🗓18 Kasım Cumartesi ⏱ 20.00

📍Levent

İşte tüm taraftarlara yapılan o çağrı:

İşgalci, soykırımcı İsrail, yıllardır abluka altına aldığı bir halkı yok etmek istercesine haftalardır saldırıyor, dünya ise bu soykırıma senelerdir olduğu gibi yine sessiz kalıyor!

Savaş suçu işlediği defalarca kez istpatlanan zalim ve doymaz soykırımcıların mazlumlara yaptığı orantısız zulme sessiz kalmak mümkün değildir.

Yaklaşık 1 aydır da kadın çocuk demeden orantısız saldırılara giriştiği soykırıma karşı tepkimizi göstermek için;

TÜM TARAFTAR GRUPLARI VE TEMSİLCİLERİ OLARAK 18 KASIM CUMARTESİ SAAT 20.00'DE LEVENT'TE BULUNAN İSRAİL KONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE BULUŞUYORUZ!

İSRAİL ZULMÜNE VİCDANİ TEPKİSİNİ GÖSTERMEK İSTEYEN DUYARLI HERKESİ BEKLİYORUZ!

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