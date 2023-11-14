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Yılmaz Vural'dan Menemen FK'ya özel madde

Son dakika spor haberleri...Menemen FK'nın başına geçen deneyimli teknik adam Yılmaz Vural'ın, İzmir ekibiyle yaptığı sözleşme dikkat çekti. İşte Vural'ın anlaşmaya koydurduğu o madde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 11:55
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Yılmaz Vural'dan Menemen FK'ya özel madde

Milliyet'te yer alan haberde, Yılmaz Vural'ın sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı.

Tecrübeli teknik adam anlaşmasına, 'Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile A Milli Takımı'ndan bir teklif gelmesi durumunda sözleşmesini tazminatsız olarak feshedebilir.' maddesini ekletti.

26 Ekim'de TFF 2.Lig ekibi Menemen FK'ya imza atan deneyimli teknik adam burada başarılı bir çıkış yakaladı.

Menemen FK'nın başında 3 maça çıkan Vural, biri Ziraat Türkiye Kupası ve biri TFF 2. Lig olmak üzere 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

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