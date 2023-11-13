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Cesc Fabregas Como 1907'nin yeni direktörü oldu

Son dakika spor haberleri... Eski futbolcu Cesc Fabregas, İtalya Serie B ekiplerinden olan Como 1907'nin teknik direktörlük koltuğuna oturdu. Cesc Fabregas, yeni görevinden önce Como'nun U19 takımının çalıştırıcılığını yapıyordu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2023 Pazartesi 15:06
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Cesc Fabregas Como 1907'nin yeni direktörü oldu

Futbolu kariyerini noktaladıktan sonra antrenörlük kariyerine Como 1907'nin U19 takımında başlayan Cesc Fabregas terfi aldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Como 1907'de Teknik Direktör Moreno Longo ile sürpriz bir şekilde yollar ayrıldı.

Como 1907 son maçta deplasmanda Ascoli'yi 1-0 mağlup etse de İtalyan teknik adamla vedalaşıldığı belirtildi.

LONGO'NUN KOLTUĞU CESC FABREGAS'IN

Como 1907'nin Moreno Longo'nun yerine U19 takımını çalıştıran Cesc Fabregas'ı A takımın başına getirdiği aktarıldı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı vurgulandı.

Cesc Fabregas teknik direktörlük kariyerinde ilk kez A takımda görev alacak.

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