Cesc Fabregas Como 1907'nin yeni direktörü oldu

Futbolu kariyerini noktaladıktan sonra antrenörlük kariyerine Como 1907'nin U19 takımında başlayan Cesc Fabregas terfi aldı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Como 1907'de Teknik Direktör Moreno Longo ile sürpriz bir şekilde yollar ayrıldı.

Como 1907 son maçta deplasmanda Ascoli'yi 1-0 mağlup etse de İtalyan teknik adamla vedalaşıldığı belirtildi.

LONGO'NUN KOLTUĞU CESC FABREGAS'IN

Como 1907'nin Moreno Longo'nun yerine U19 takımını çalıştıran Cesc Fabregas'ı A takımın başına getirdiği aktarıldı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı vurgulandı.

Cesc Fabregas teknik direktörlük kariyerinde ilk kez A takımda görev alacak.