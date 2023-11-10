İşte gerçekler

TFF, gündemde yer alan hakem iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. İddialara tek tek cevap verilen gündemdeki konular hakkındaki açıklamalar şöyle: Bir müddettir kamuoyunda tartışılan konuların arka planlarını, kolay takip ve anlaşılabilirlik hedefiyle başlıklara ayrılmış hali ile aşağıda bulabilirsiniz. Türk futbolunun sorunlarını anladığımızı, ayrılarak değil birleşerek üstesinden gelerek, işimize odaklanacağımızı biliyor, yapıcı eleştirilere açık olduğumuzu hatırlatıyoruz.

İZMİR BÖLGESİ HAKEMLERİNE AYRICALIK TANINDIĞI İDDİASI HAKKINDA

Söz konusu iddialarda adı geçen 3 hakeme (Hakan Ceylan, Alper Ulusoy, Koray Gençerler) aldıkları maç sayıları itibarıyla EK-1'de inceleyebileceğiniz üzere herhangi bir ayrıcalık tanınmamıştır. Yapılan iddialar asılsız ve gerçek dışıdır.

HAKAN CEYLAN'IN ÖZEL HAYATI İLE İLGİLİ İDDİALAR HAKKINDA

Eşi Leyla Ceylan tarafından herhangi bir kanıt barındırmayan bu iddia bir gazetede yer almış ve boşanma davası ile yargıya taşınmıştır. Sürecin hakemlik performansını olumsuz etkileme ihtimaline karşı Hakan Ceylan'a, 29 Ekim 2023'ten itibaren görev verilmemiştir.

TOLGA ÖZKALFA'NIN UİLENBERG'E ÜCRETSİZ TEDAVİ YAPARAK AVANTAJ SAĞLADIĞI İDDİASI HAKKINDA

MHK Üyesi Tolga Özkalfa ile görüşülmüş ve 1999 yılından beri diş hekimi olarak klinik işletmekte olduğu, 2013 yılında, dönemin hakem eğitmeni Uilenberg'in diş tedavisini ücreti karşılığı yaptığını, iddiaların aksine tedaviden sonraki süreçte de FIFA hakem listesinden çıkarıldığını bildirmiştir. Anlattıkları FIFA hakem klasmanlarında görüleceği üzere teyit edilmiştir.

TOLGA ÖZKALFA'NIN HAKEM SEMİNERLERİNE KATILMAMASI İDDİASI HAKKINDA

MHK Üyesi Tolga Özkalfa ile görüşülmüş, MHK Başkan Vekili olarak görev yaptığı süre içerisinde hakemlerin eğitimleri ile ilgili düzenlenen tüm seminerlere eksiksiz olarak katıldığı öğrenilmiş ve teyit edilmiştir.

FIFA'YA SAHTE SAĞLIK RAPORU VERİLDİĞİ İDDİASI HAKKINDA

İddialarda adı geçen 3 hakem (Hakan Ceylan, Alper Ulusoy, Koray Gençerler); MHK talimatına göre 30 Mayıs 2022 tarihine kadar almaları gereken hakemlik yapabileceklerine dair sağlık raporlarını almışlardır. Ancak söz konusu hakemler, Ağustos 2022'de yeni oluşturulan 11 kişilik VAR kadrolarına geçmişlerdir. Böylece ilgili 3 hakemden FIFA'ya sunulmak üzere yeniden bir sağlık raporu alınması talep edilmiştir. Sağlık raporlarının sahte olmadığı e-nabız görüntüleri ile sabit olup, alındıkları kurumlardan onaylı bir şekilde paylaşılmaktadır.

YARDIMCI HAKEM KEMAL YILMAZ'IN İSTİFASI HAKKINDA

Yaş sınırının dolmasına sadece iki ay kala istifa eden Kemal Yılmaz, 10 haftanın 5'inde görev almış, 2 hafta da AVAR hakemi olarak görevlendirilmiştir. Süper Lig'deki diğer Yardımcı Hakemlerinin maç sayıları ortalama 4,4'tür. İstifasına gerekçe olarak gösterdiği 9. Hafta F.Bahçe-Hatayspor maçı sonrası, iddia ettiği gibi sadece kendisine değil, maçın tüm hakem, VAR hakemleri ve gözlemcileri ile ilgili MHK tarafından ayrıntılı bir analiz yapılıp tüm ekibe bir sonraki hafta görev verilmemiştir.

SERDAR TATLI'NIN MEKTUP İÇERİĞİNİN AÇIKLANMASI TALEBİ HAKKINDA

2021 yılında MHK Başkanlığından istifa eden Serdar Tatlı tarafından Nisan-Haziran 2022 tarihleri arasında TFF Başkanlığı görevini yürüten Servet Yardımcı'ya hitaben, dönemin Genel Sekreteri Kadir Kardaş'a kişiye özel bir mektup verdiği teyid edilmiştir. Kadir Kardaş mektubun; Servet Yardımcı ismine özel olarak kapalı zarf içerisinde bırakılması sebebi ile zarfı açmadan ve TFF kayıtlarına almadan doğrudan Servet Yardımcı'ya ilettiğini beyan etmiştir. Servet Yardımcı'ya mektubun içeriği sorulmuş, herhangi bir açıklama alınamamıştır.

İSMAİL KARTAL'IN PFDK'YA SEVKİYLE ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİSİ HAKKINDA

Futbol Disiplin Talimatı'nın Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar, kenar başlıklı 38. Maddesi 20.01.2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 04.04.2023 tarihinde ise bu maddenin ihlali gerekçesiyle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir. Aynı madde kapsamında 31.10.2023 tarihinde Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da sevki yapılmıştır. Bu konuda daha dikkatli olacağımızı ve açıklamaların takibini titizlikle yapmak üzere kadromuzu genişleteceğimizi belirtmek isteriz.

LALE ORTA'NIN BİR KULÜP BAŞKANINA VAR GÖRÜNTÜLERİNİ GÖNDERMESİ HAKKINDA

VAR görüntüleri naklen yayın aracından yayıncı kuruluşa ve TFF VAR odasına ham olarak ve aynı anda gönderilir. Dolayısıyla VAR odasında mevcut olan görüntülerin tamamı aynı zamanda yayıncı kuruluşta da olabilir. Mahrem olan görüntüler değil maçta görev yapan sahadaki hakemler ile VAR odasında görev yapan hakemler arasındaki konuşmalardır. Dönemin MHK Başkanının bir Kulüp Başkanına VAR görüntülerini gönderme iddiası Yönetim Kurulu'ndan Etik Kurulu'na sevk edilmiş, kurul soruşturma başlatmıştır.

2020/21 SEZONU VAR KAYITLARININ TARIK ONGUN TARAFINDAN CÜNEYT ÇAKIR'A VERİLMESİ İDDİASI HAKKINDA

Hukuk Müşavirliği; yaptığı incelemeler, ilgili kişilerden ve şahitlerden aldığı yazılı ve imzalı beyanlar neticesinde bu iddiayı destekler nitelikte herhangi bir bulguya rastlamamıştır. Bir TFF Genel Kurul Üyesi tarafından yeniden gündeme getirilen iddialarla ilgili YK kararı alınmış olup, MHK'dan Tarık Ongun'la ilgili iddiaların yeniden incelenmesi talep edilmiştir.

HAKEMLERE MANİPÜLASYON YAPILMASI VE BELLİ KULÜPLERİN ŞAMPİYON YAPILMAYA ÇALIŞILMASI İDDİALARI HAKKINDA

TFF Yönetim Kurulu 16.10.2023 tarihinde TFF Genel Kurul üyesi de olan Ahmet Çakar'ın ileriye sürdüğü iddialar incelenmek üzere Etik Kurulu'na sevk edilmiştir. Ayrıca, 20.10.2023 tarihinde ise Disiplin Müfettişliğince Ahmet Çakar; etik ilkelerine aykırı açıklamaları nedeniyle Etik Kurulu'na sevk edilmiştir.

DARICA G.BİRLİĞİ'NİN MÜSABAKA SONUÇLARINI ETKİLEME TEŞEBBÜSÜNE İLİŞKİN İDDİALAR HAKKINDA

Kızılcabölük Spor Kulübünün 13.10.2022 tarihli başvurusuna istinaden Etik Kuruluna ardından PFDK'ya sevki yapılmıştır. Darıca

Gençlerbirliği hakkında, müsabaka sonucunu etkileme eylemine teşebbüs nedeniyle isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından ceza tayinine yer olmadığı belirtilmiş, söz konusu kulübün eski Başkanı Arif Gülen'e ise 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verilmiştir. 05.06.2023 tarihinde Arif Gülen Tahkim Kurulu'na başvurmuş, kurul 20.10.2023'te aldığı kararla eksik soruşturma sebebiyle PFDK kararının kaldırılmasına ve dosyanın yeniden incelenmek üzere PFDK'ya gönderilmesine karar vermiştir.

BUCASPOR 1928 KULÜBÜ'NÜN İDDİALARI HAKKINDA

Söz konusu kulübün TFF'ye 10.06.2023 ve 14.06.2023 tarihli başvurularındaki iddialar Etik Kurulu'na sevk edilmiştir. Ayrıca, dosya hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan soruşturma dosyasında yetkisizlik kararı verilerek dosyanın Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği bildirilmiştir.

TUZLASPOR VE KARA PARA AKLAMA / BAHİS OYNATMA İDDİALARI HAKKINDA

Söz konusu kulübün ev sahibi olduğu müsabakaların e-bilet sistemi üzerinden satış rakamları ve elde edilen bilet gelirleri incelendiğinde satılan bilet ve toplam gelir arasında herhangi bir anormallik tespit edilmemiştir. Diğer taraftan TFF, söz konusu kulübün bir müsabakasına ilişkin medyada yer alan yasa dışı bahis iddiaları hakkında gerekli incelemeler yapılması için Yönetim Kurulu kararıyla dosyayı Etik Kurulu'na sevk etmiştir. Ayrıca, iddiaların tümünü en ince ayrıntılarına kadar incelemek için İçişleri Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve ilgili birimlerle koordinasyon içindedir.

SPOR KULÜPLERİ VE SPOR FEDERASYONU KANUNU'NUN FIFA VE UEFA İLE GÖRÜŞÜLMESİ HAKKINDA

26.04.2022 tarihinde yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunu İngilizceye tercüme ettirilerek bir üst yazıyla FIFA ve UEFA'ya gönderilmiştir. Ayrıca konuyla ilgili Kulüpler Birliğine bu durum 28.03.2023 tarihli yazıda "Ayrıca 26.04.2022 tarihinde yürürlüğe giren 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonu Kanunu tercüme metni 17.05.2022 tarihinde TFF'nin resmi yazısıyla FIFA ve UEFA ile paylaşılmıştır" olarak bildirilmiştir.