TFF Süper Kupa maçının tarihini değiştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) Süper Kupa maçı ile alakalı flaş bir açıklama geldi.
Süper Kupa maçının daha önce 30 Aralık'ta oynanacağını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni aldığı karar doğrultusunda müsabakanın 29 Aralık 2023 Cuma günü oynanacağını duyurdu.
TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:
2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.