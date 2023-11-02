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Torino - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. 2. tur maçında Torino ile Frosinone karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Torino - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 13:50 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2023 Perşembe 14:00
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Torino - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Torino - Frosinone maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Torino ile Frosinone kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Torino - Frosinone maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TORİNO - FROSINONE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Torino - Frosinone maçı 2 Kasım Perşembe günü saat 23:00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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