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FIFA Başkanı açıkladı! 2034 Dünya Kupası Suudi Arabistan'da düzenlenecek

FIFA Başkanı Gianno Infantino, 2034 Dünya Kupası'nın Suudi Arabistan'da düzenleneceğini doğruladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 22:37 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 22:55
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FIFA Başkanı açıkladı! 2034 Dünya Kupası Suudi Arabistan'da düzenlenecek

FIFA, 2030 ve 2034 Dünya Kupalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Dünya Kupası'nın 100. yılının kutlanacağı 2030 için İspanya, Portekiz ve Fas'ın ortak aday olduğu belirtildi.

Öte yandan FIFA Başkanı Gianno Infantino, 2034 Dünya Kupası'nın şu anda tek aday olan Suudi Arabistan'da düzenleneceğini doğruladı.

AVUSTRALYA ÇEKİLMİŞTİ

Avustralya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Tüm faktörler göz önüne alındığında, 2034 Dünya Kupası adaylığından çekilme kararı aldık." ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE'DEN TAM DESTEK GELMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma niyetini memnuniyetle karşıladıklarını ve girişimlerini desteklediklerini daha önce açıklamıştı.

Açıklamada "Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Suudi Arabistan'ın 2034 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma niyetini memnuniyetle karşılıyor, bu girişimi kararlılıkla desteklediğimizi açıklıyoruz. Suudi Arabistan, son yıllarda futbola yaptığı yatırımlarla dünya futbolunda bir güç merkezi olarak ortaya çıkmış ve tanınmış uluslararası futbol yıldızlarının mücadele ettiği ulusal bir lig oluşturmuştur. Uluslararası müsabakaları organize etme konusundaki başarılı geçmişini millî takımının Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'ndaki akılda kalıcı performansıyla birleştiren Suudi Arabistan, yetenekli ve misafirperver bir ev sahibi ülke olarak kendisini sağlam bir şekilde kanıtlamıştır. TFF, Suudi Arabistan'ın bu zorlu ve prestijli mücadelesi için gereken uzmanlığa ve tutkuya sahip olduğuna inanmaktadır" ifadeleri kullanılmıştı.

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