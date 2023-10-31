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Avustralya 2034 Dünya Kupası adaylığından çekildiğini açıkladı

Son dakika futbol haberleri... Avustralya, 2034 Dünya Kupası adaylığından çekildiğini açıkladı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 14:59 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 15:06
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Avustralya 2034 Dünya Kupası adaylığından çekildiğini açıkladı

Avustralya Futbol Federasyonu, 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapma konusunda adaylıktan çekildiklerini duyurdu. Avustralya'nın bu kararının ardından Suudi Arabistan, turnuva için tek aday olarak kaldı.

Avustralya, 2034 Dünya Kupası'na ev sahipliği için adaylık sürecinden çekildiğini duyurdu. Futbol federasyonundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için gerekli araştırmaları yaptıktan sonra tüm şartları göz önünde bulundurarak 2034 Dünya Kupası'na başvuru yapmama kararı aldık. Bunun yerine, dünyanın en eski uluslararası kadın müsabakası olan AFC Kadınlar Asya Kupası 2026'ya ev sahipliği yapacak ve ardından 2029 FIFA Kulüpler Dünya Kupası için dünya futbolunun en iyi takımlarını ağırlayacak güçlü bir konumda olduğumuza inanıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Avustralya'nın adaylıktan çekilmesiyle bu turnuva için tek aday ülke Suudi Arabistan kaldı.

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