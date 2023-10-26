Hugo Lloris için flaş Türkiye iddiası!

11 senedir Tottenham forması giyen Hugo Lloris için artık Süper Lig tercih edebileceği seçeneklerden biri haline geldi.

2012 senesinde Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'dan İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'a transfer olan Fransız kaleci takımın en değerli oyuncularından biri haline gelmiş ve kaptanlığa kadar ilerlemişti.

Geçtiğimiz sezon Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takım formasını giydikten sonra sakatlık yaşayan yıldız file bekçisi yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

36 yaşındaki tecrübeli kalecinin sakatlığının beklenenden uzun sürmesi ve Tottenham'da yerine Guglielmo Vicario'nun takıma transfer edilmesinin ardından forma şansını iyice kaybeden Hugo Llrois'in kış transfer sezonunda takımdan ayrılması kesinleşti.

Hugo Lloris için Suudi Arabistan ve Fransa'dan ilgilenen takımlar bulunurken bu ülkelerin yanında Marca'ya göre Türkiye'de yer almış durumda. Henüz takım isimleri netlik kazanmazken deneyimli kalecinin yeni adresinin neresi olacağı merak konusu oldu.

Fransız kaleci Hugo Llrois şu ana kadar 725 kez forma giyerken Fransa Milli Takım'ı ile de 2018'de Dünya Kupası şampiyonluğu sevinci yaşamıştı.