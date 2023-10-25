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Son dakika haberi: İspanya Süper Kupası maçları Suudi Arabistan’da oynanacak!

İspanya Süper Kupası'nda yarı final ve final maçları Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2023 Çarşamba 16:38 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2023 Çarşamba 16:38
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Son dakika haberi: İspanya Süper Kupası maçları Suudi Arabistan’da oynanacak!

İspanya Süper Kupası'nda yarı final ve final maçları Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak.

İspanya Süper Kupası, 10-14 Ocak 2024 tarihleri arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak. Copa del Rey şampiyonu Real Madrid, geçtiğimiz sene ligi üçüncüsü tamamlayan Atletico Madrid ile 10 Ocak Çarşamba günü yarı finalde karşılaşacak.

Diğer finalist ise geride kalan sezonda Copa Del Rey finalisti Osasuna ile La Liga şampiyonu Barcelona arasında 11 Ocak Perşembe günü oynanacak müsabaka sonrası belli olacak.

Final heyecanı da 14 Ocak Pazar günü saat 20.00'de yaşanacak.

Tüm maçlar Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak.

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