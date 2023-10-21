Haberler Futbol Süper Kupa finali 30 Aralık'ta Riyad'da

Süper Kupa finali 30 Aralık'ta Riyad'da

TFF; Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Fenerbahçe'nin oynayacağı maçın tarihi ve yerini açıkladı. Sahibi Fenerbahçe’nin oynayacağı maçın tarihi ve yerini açıkladı

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Süper Kupa finali 30 Aralık'ta Riyad'da

G.Saray ve F.Bahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa final maçının tarihi ve yeri netlik kazandı. İki ezeli rakip arasındaki mücadele, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Riyad Sezonu etkinlikleri çerçevesinde oynanacak. Riyad Sezonu ayrıca, iki takım arasındaki maçın sponsorluğunu da üstlenecek. TFF'nin açıklaması şu şekilde: "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır."

RİYAD SEZONU

Riyad Sezonu, Suudi Arabistan hükümeti tarafından ülkenin Vizyon 2030 planının bir parçası olarak 2019 yılından bu yana düzenlenen devasa bir festivaldir. Etkinlik, turizmi teşvik etmeyi, ekonomiyi çeşitlendirmeyi ve Suudi Arabistan'ın zengin kültür ve mirasını sergilemeyi amaçlıyor. Karşılaşma öncesinde bir Türk sanatçının da katılacağı bir dizi etkinlik düzenlenecek.

DİĞER
Son dakika haberi: Okan Buruk ve Burak Yılmaz'dan flaş karar! İşte Galatasaray - Beşiktaş derbisinin 11'leri...
12 bin sivil ölümle burun buruna! El-Ehli Baptist Hastanesi'ni vuran soykırımcı İsrail gözünü Kudüs Hastanesi'ne dikti: "Derhal boşaltın"
İşte Buruk'un Kerem planı! Derbide...
F.Bahçe'de Szymanski sıkıntısı! Menajeri...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
REKLAM
Al Hilal evinde kazandı
PASTIRMA YAZI GELDİ | Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul hava durumu 21 Ekim)
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
Son dakika deprem mi oldu? (21 Ekim 2023)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Derbi öncesi ödemeler yapıldı Derbi öncesi ödemeler yapıldı 01:28
Süper Kupa finali 30 Aralık'ta Riyad'da Süper Kupa finali 30 Aralık'ta Riyad'da 01:27
Dortmund tek attı 3 aldı! Dortmund tek attı 3 aldı! 23:53
İşte derbinin iki şifresi! Çarpıcı istatistikler İşte derbinin iki şifresi! Çarpıcı istatistikler 23:53
REKLAM REKLAM 23:52
Dortmund tek attı 3 aldı! Dortmund tek attı 3 aldı! 23:39
Daha Eski
G.Saray - Beşiktaş derbisi hangi kanalda canlı? G.Saray - Beşiktaş derbisi hangi kanalda canlı? 23:22
Al Hilal evinde kazandı Al Hilal evinde kazandı 23:08
İşte Buruk'un Kerem planı! Derbide... İşte Buruk'un Kerem planı! Derbide... 23:08
Al Hilal evinde kazandı Al Hilal evinde kazandı 23:08
Süper Kupa finalinin yeri ve tarihi açıklandı! Süper Kupa finalinin yeri ve tarihi açıklandı! 22:58
Buruk ve Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte derbinin 11'leri Buruk ve Yılmaz'dan sürpriz tercihler! İşte derbinin 11'leri 22:58