Süper Kupa finali 30 Aralık'ta Riyad'da

G.Saray ve F.Bahçe'nin karşılaşacağı Süper Kupa final maçının tarihi ve yeri netlik kazandı. İki ezeli rakip arasındaki mücadele, 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Riyad Sezonu etkinlikleri çerçevesinde oynanacak. Riyad Sezonu ayrıca, iki takım arasındaki maçın sponsorluğunu da üstlenecek. TFF'nin açıklaması şu şekilde: "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa maçı kulüplerimizin bilgisi dahilinde, 30 Aralık 2023 Cumartesi günü saat 20.00'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda oynanacaktır."

RİYAD SEZONU

Riyad Sezonu, Suudi Arabistan hükümeti tarafından ülkenin Vizyon 2030 planının bir parçası olarak 2019 yılından bu yana düzenlenen devasa bir festivaldir. Etkinlik, turizmi teşvik etmeyi, ekonomiyi çeşitlendirmeyi ve Suudi Arabistan'ın zengin kültür ve mirasını sergilemeyi amaçlıyor. Karşılaşma öncesinde bir Türk sanatçının da katılacağı bir dizi etkinlik düzenlenecek.