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Arjantinli yıldız futbolcuya doping nedeniyle 2 yıl men cezası!

Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan yıldız futbolcu, doping yaptığı gerekçesiyle iki yıl men cezası aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2023 Cuma 16:40
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Arjantinli yıldız futbolcuya doping nedeniyle 2 yıl men cezası!

Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Alejandro Papu Gomez, doping yaptığı gerekçesiyle iki yıl men cezası aldı.

Basına yansıyan haberlere göre, Dünya Kupası'ndan kısa bir süre önce alınan numunesinde yasaklı madde tespit edilen 35 yaşındaki oyuncu, iki yıl futboldan men edildi.

Geçen sezon formasını giydiği Sevilla'nın kulüp doktorlarına danışmadan oğluna ait çocuk şurubu içen Arjantinli futbolcu, testin pozitif çıkmasına gerekçe olarak şurubu gösterdi.

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla'nın, transfer döneminin son gününde sözleşmesini feshettiği Papu Gomez eylül ayında İtalyan ekibi Monza ile sözleşme imzalamıştı.

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