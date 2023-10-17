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ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | ZTK 3. tur kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor... Sporseverlerin merakla beklediği 3. Tur kura çekimi öncesi yayın bilgileri arama motorlarında araştırılıyor... Peki, ZTK kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Tüm ayrıntılar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 09:50 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 09:50
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | ZTK 3. tur kura çekimi ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turunda müsabakaların tamamlanmasının ardından 3. eleme turu kura çekimi için geri sayım başladı. TFF, 3. eleme turu kura çekim tarihlerini duyurdu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur kura çekimi ne zaman? İşte detaylar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 3. TUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu Kura Çekimi, 17 Ekim Salı günü saat 14.00'te kulüp yetkililerinin katılımı ile Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılacaktır. Kura çekimi A Spor tarafından canlı olarak yayınlanacaktır. Bu turda kupa müsabakalarına, 2. Eleme Turu müsabakaları sonucu tur atlayacak 25 takım ile Trendyol Süper Ligden 10 takım, Trendyol 1. Lig'den 11 takım, TFF 2. Lig'den 10 takım ve TFF 3. Lig'den 12 takım olmak üzere toplam 68 takım katılacaktır.

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