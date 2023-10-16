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BELÇİKA İSVEÇ maçı hangi kanalda? Belçika - İsveç maçı ne zaman?

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Belçika ile İsveç karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Belçika - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 09:01 Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2023 Pazartesi 09:10
BELÇİKA İSVEÇ maçı hangi kanalda? Belçika - İsveç maçı ne zaman?

Belçika - İsveç maçının canlı anlatımı için tıklayın...

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Belçika sahasında İsveç'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Belçika - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BELÇİKA - İSVEÇ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Belçika - İsveç maçı 16 Ekim Pazartesi günü saat 21:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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