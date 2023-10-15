Galler - Hırvatistan maçı CANLI | EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Galler ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor.
D Grubu'nda oynanacak Galler - Hırvatistan maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
GALLER - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI?
Galler - Hırvatistan maçı saat 21:45'te başladı ve S Sport'ta canlı yayınlanıyor.
GALLER - HIRVATİSTAN MAÇI İLK 11'LERİ
GALLER: Ward, Ben Davies, Mepham, Rodon, Ampadu, Williams, Wilson, Roberts, James, Brooks, Moore
HIRVATİSTAN: Livakovic, Barisic, Gvardiol, Vida, Majer, Kovacic, Modric, Brozovic, Juranovic, Brekalo, Petar Musa.