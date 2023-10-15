Haberler Futbol Galler - Hırvatistan maçı CANLI | EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Galler - Hırvatistan maçı CANLI | EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Milli Futbol Takımımızın grubunda yer alan Galler ile Hırvatistan kritik maçta karşı karşıya geliyor. Türkiye'yi yakından ilgilendiren Galler - Hırvatistan maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 22:51 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 23:10
Galler - Hırvatistan maçı CANLI | EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Galler ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor.

D Grubu'nda oynanacak Galler - Hırvatistan maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALLER - HIRVATİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI?

Galler - Hırvatistan maçı saat 21:45'te başladı ve S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

GALLER - HIRVATİSTAN MAÇI İLK 11'LERİ

GALLER: Ward, Ben Davies, Mepham, Rodon, Ampadu, Williams, Wilson, Roberts, James, Brooks, Moore

HIRVATİSTAN: Livakovic, Barisic, Gvardiol, Vida, Majer, Kovacic, Modric, Brozovic, Juranovic, Brekalo, Petar Musa.

DİĞER
TÜRKİYE LETONYA MAÇI CANLI İZLE | EURO 2024 elemeleri Türkiye milli maç TRT1 canlı yayın izle
ABD'nin İsrail'e destek için gönderdiği uçak gemisi sonrası Türkiye'den Doğu Akdeniz'de NAVTEX hamlesi: Tatbikat yapacağız
İlkini saymadılar daha güzelini attı! İşte o gol
Guardiola onayı verdi! İşte F.Bahçe'nin yeni yıldızı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Benzema'dan Filistin'e destek mesajı!
UEFA'dan Meler ve Bitigen'e görev!
Tarım Kredi Marketleri'nde yüzde 50 indirim!
TRT 1 CANLI İZLE 💥 Türkiye maçı canlı yayın 👉 📺
CUMHURİYET BAYRAMI İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ - 4A 4B 4C tahsis numarasına göre ödeme tarihleri
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galler - Hırvatistan | CANLI Galler - Hırvatistan | CANLI 22:50
Türkiye - Letonya | İlk 11'ler belli oldu! Türkiye - Letonya | İlk 11'ler belli oldu! 22:47
Milliler direğe takıldı! İşte o pozisyon... Milliler direğe takıldı! İşte o pozisyon... 22:31
Millilerin golü iptal edildi! İşte o pozisyon Millilerin golü iptal edildi! İşte o pozisyon 22:14
Montella: Tehlikeli bir maç Montella: Tehlikeli bir maç 20:56
F.Bahçe Beko'dan 113 sayı! F.Bahçe Beko'dan 113 sayı! 20:41
Daha Eski
Türkiye, Euro 2024'e katılırsa dev gelirin sahibi olacak Türkiye, Euro 2024'e katılırsa dev gelirin sahibi olacak 20:01
UEFA'dan Meler ve Bitigen'e görev! UEFA'dan Meler ve Bitigen'e görev! 18:45
G.Saray'a Nilüfer Belediyespor engeli! G.Saray'a Nilüfer Belediyespor engeli! 18:38
Rangers'ta Philippe Clement dönemi! Rangers'ta Philippe Clement dönemi! 18:21
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun kazananı belli oldu! Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun kazananı belli oldu! 11:48
İsmail Kartal kararını verdi! O isim... İsmail Kartal kararını verdi! O isim... 11:54