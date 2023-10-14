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Antonio Griezmann'dan akıl almaz istatistik!

Fransa Milli Takım'ın 32 yaşındaki yıldız futbolcusu Antonia Griezmann istikrarıyla Fransa Milli Takım'da farkını ortaya koyuyor. Yıldız futbolcu Milli Takım'da inanılması güç bir rekora imza attı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 17:43
Antonio Griezmann'dan akıl almaz istatistik!

Fransa Milli Takım'ın 32 yaşındaki tecrübeli futbolcusu Antonio Griezmann, kırılması güç bir rekorla gündeme bomba gibi düştü.

Fransız oyuncu, 13 Haziran 2017 tarihinden bu yana Fransa Milli Takımı'nda hiç bir maçı kaçırmadı.

Griezmann, son 6 senede hazırlık maçları da dahil olmak üzere milli takım formasıyla, ard arda 81 mücadelede forma giyerek inanılması güç bir rekorla profesyonelliğini konuşturdu.

MİLLİ TAKIM İSTATİSTİKLERİ

32 yaşındaki yıldız oyuncu milli takım da 124 resmi mücadelede forma giydi ve 44 gole imzasını attı.

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