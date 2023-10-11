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Wayne Rooney'nin yeni takımı belli oldu

İngiliz teknik direktör Wayne Rooney, İngiltere Championship ekibi Birmingham City ile sözleşme imzaladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 15:02
Wayne Rooney'nin yeni takımı belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki teknik adam Rooney ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığı ifade edildi.

Profesyonel futbolculuk kariyerini 2021 yılında sona erdiren Rooney, 253 gol ile İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın en golcü oyuncusu konumunda bulunuyor.

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) ekibi DC United, 8 Ekim'de Rooney ile yollarını ayırmıştı. Rooney yönetiminde DC United, bu sezon MLS Kupası'nda play-off'lara kalmayı başaramamıştı. Rooney, 2022'de göreve başladığı ABD temsilcisinde 53 maçta 14 galibiyet, 13 beraberlik ve 26 mağlubiyet yaşadı.

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