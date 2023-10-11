Haberler Futbol TÜRKİYE PUAN DURUMU - Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada?

TÜRKİYE PUAN DURUMU - Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada?

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında D Grubu'nda Hırvatistan karşısında puan arayacak. Mücadele öncesi Türkiye'nin puan durumu ile gruptaki diğer takımların son durumu merak ediliyor... Ayrıntılar haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 16:10 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 16:10
TÜRKİYE PUAN DURUMU - Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada?

Nefesler tutuldu ve Türkiye tek yürek oldu... Hedef zafer! Daha önce 11 kez karşı karşıya geldiğimiz Hırvatistan ile EURO 2024 Elemeleri çerçevesinde 12. kez kozlarımızı paylaşacağız.

TÜRKİYE PUAN DURUMU - Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada?

Grupta Hırvatistan ile oynanan ilk maçı 2-0 kaybeden A Millilerimiz deplasmanda puan ya da puanlar için sahaya çıkacak.

TÜRKİYE PUAN DURUMU - Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada?

A Milli Takım'ımız, rakibiyle daha önce yaptığı 8'i resmi olmak üzere toplamda 11 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

TÜRKİYE PUAN DURUMU - Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada?

4'ü tarafsız, 3'ü Zagreb, 2'si İstanbul, 1'i Eskişehir ve 1'i Bursa'da oynanan müsabakalarda Hırvatistan 15 gol atarken Millilerimiz 9 gol buldu.

TÜRKİYE PUAN DURUMU - Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada?

Ay Yıldızlı ekibimiz, rakibiyle yaptığı 8 resmi karşılamanın 5'inde gol atamazken 2'sinde de kalesini gole kapattı.

TÜRKİYE PUAN DURUMU - Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada?

Peki, grubumuzda son durum nedir? A Milli Takım'ımız kaçıncı sırada, averajımız kaç? İşte detaylar ve yanıtı...

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pazarspor - Silifke Belediyespor maçı ne zaman?
Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı ne zaman?
Halkalı Güneş Tutulması ne zaman olacak?
Bağcılar'da sular ne zaman gelecek? (11 Ekim 2023)
ARNAVUTKÖY SU KESİNTİSİ - Arnavutköy'de sular ne zaman gelecek? (11 Ekim 2023)
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada? Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada? 16:01
Pazarspor - Silifke Belediyespor maçı ne zaman? Pazarspor - Silifke Belediyespor maçı ne zaman? 15:57
Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı ne zaman? Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı ne zaman? 15:56
Fırtına'da 2. Avcı dönemi! İşte sözleşme süresi Fırtına'da 2. Avcı dönemi! İşte sözleşme süresi 15:53
Milliler İstanbul'daki son çalışmasını yaptı Milliler İstanbul'daki son çalışmasını yaptı 15:10
ZTK 3. eleme turunun kura çekimi tarihi açıklandı! ZTK 3. eleme turunun kura çekimi tarihi açıklandı! 15:15
Daha Eski
Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik! Ümit Milli Takım'ın aday kadrosunda değişiklik! 15:39
Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı ne zaman? Adıyaman FK - Bornova 1877 maçı ne zaman? 15:40
Hırvatistan'a Türkiye maçı öncesi şok! Hırvatistan'a Türkiye maçı öncesi şok! 15:44
Pazarspor - Silifke Belediyespor maçı ne zaman? Pazarspor - Silifke Belediyespor maçı ne zaman? 15:46
Sivas Belediyespor - 23 Elazığ FK maçı ne zaman? Sivas Belediyespor - 23 Elazığ FK maçı ne zaman? 15:50
Karşıyaka - Bigaspor maçı ne zaman? Karşıyaka - Bigaspor maçı ne zaman? 15:53