TÜRKİYE PUAN DURUMU - Milli Takım D Grubu'nda kaçıncı sırada?

Nefesler tutuldu ve Türkiye tek yürek oldu... Hedef zafer! Daha önce 11 kez karşı karşıya geldiğimiz Hırvatistan ile EURO 2024 Elemeleri çerçevesinde 12. kez kozlarımızı paylaşacağız.
Nefesler tutuldu ve Türkiye tek yürek oldu... Hedef zafer! Daha önce 11 kez karşı karşıya geldiğimiz Hırvatistan ile EURO 2024 Elemeleri çerçevesinde 12. kez kozlarımızı paylaşacağız.
Grupta Hırvatistan ile oynanan ilk maçı 2-0 kaybeden A Millilerimiz deplasmanda puan ya da puanlar için sahaya çıkacak.
A Milli Takım'ımız, rakibiyle daha önce yaptığı 8'i resmi olmak üzere toplamda 11 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle sahadan ayrıldı.
4'ü tarafsız, 3'ü Zagreb, 2'si İstanbul, 1'i Eskişehir ve 1'i Bursa'da oynanan müsabakalarda Hırvatistan 15 gol atarken Millilerimiz 9 gol buldu.
Ay Yıldızlı ekibimiz, rakibiyle yaptığı 8 resmi karşılamanın 5'inde gol atamazken 2'sinde de kalesini gole kapattı.
Peki, grubumuzda son durum nedir? A Milli Takım'ımız kaçıncı sırada, averajımız kaç? İşte detaylar ve yanıtı...
EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Hırvatistan, Ermenistan, Galler ve Letonya ile mücadele eden A Milli Takım'ımız grubunda 2. sırada yer alıyor.