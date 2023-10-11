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Hayırlı olsun

Türkiye tarihinde ilk kez Avrupa’nın en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapacak. 32 takımın katılımıyla düzenlenecek turnuva, iki ülkedeki toplam 10 şehirde oynanacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2023 Çarşamba 06:50
Hayırlı olsun

Türkiye resmen EURO 2032'nin ev sahibi oldu... Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu için İtalya ile birlikte başvuran Türkiye'ye, müjdeli haber dün geldi. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısının ardından yapılan törenle EURO 2032'nin Türkiye-İtalya ortaklığına verildiği açıklandı. Böylece daha önce yaptığı başvurularından sonuç çıkmayan ülkemiz, Avrupa Şampiyonası'na ilk kez ev sahipliği yapma hakkı kazandı

FİNAL YERİ BELİRLENECEK

EURO 2032 iki ülkenin ortaklaşa belirlediği 10 şehirde oynanacak. UEFA'ya sunduğu dosyalarda 10'ar şehir seçen Türkiye ile İtalya, aralarında yapacakları toplantıların ardından 5'er şehir belirleyecek. İki ülkeden toplam 20 aday stadın 10'u, UEFA tarafından 2026 Ekim ayına kadar açıklanacak. Her iki ülkede eşit sayıda grup, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçı oynanacak dev turnuvanın açılış ve final karşılaşmaların yeri ise görüşmeler sonrasında netlik kazanacak

HAK ETMİŞTİ

2008'den bu yana 5 turnuvaya 6 adaylık başvurusu yapan Türkiye, yedinci girişimi sonrasında büyük bir turnuva düzenleme hedefine nihayet ulaştı. Türkiye, UEFA tarafından aynı süreçte verileceği açıklanan 2028 ve 2032 turnuvalarının ikisine birden aday oldu. Ancak İtalya'dan TFF'ye gelen 2032'yi ortak düzenleme teklifi üzerine Türkiye 2028'den vazgeçti ve 2032 için İtalya'yla yapılan tek adaylık başvurusu UEFA'nın onayıyla dün resmiyet kazandı. -Hüseyin Özkök

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