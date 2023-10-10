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Eden Hazard 32 yaşında futbolu bıraktı!

Son dakika haberi... Son olarak Real Madrid forması giyen Belçikalı dünya yıldızı Eden Hazard, 32 yaşında futbolu bırakma kararı aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 12:30 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2023 Salı 12:33
Eden Hazard 32 yaşında futbolu bıraktı!

Son olarak Real Madrid forması giyen Belçikalı dünya yıldızı Eden Hazard, 32 yaşında futbol kariyerini sonlandırdı.

Real Madrid, Eden Hazard'ı bu yaz serbest bırakmıştı.

Lille ve Chelsea kariyerlerinde adını dünyaya duyuran Eden Hazard, 2019'da 115 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu. Real Madrid kariyerinde sakatlıkları ve aşırı kilolarıyla anılan Hazard, eleştirilerin odak noktası olmuştu.

32 yaşındaki Hazard kariyerinde, Lille, Chelsea ve Real Madrid formalarını giydi.

Kariyerinde 615 maça çıkan Hazard 165 kez gol sevinci yaşadı.

Belçika A Milli Futbol Takımı ile 119 maçta görev alan yıldız oyuncu 33 kez fileleri havalandırdı.

F.BAHÇE'NİN GÜNDEMİNDEYDİ!

2011 yılında Lille formasıyla dikkatleri üzerine çeken Eden Hazard Fenerbahçe'ye transferi son anda gerçekleşmemişti.

EDEN HAZARD KİMDİR?

Eden Hazard, 1991 yılında Belçika'nın La Louvière kentinde doğdu. Futbola 7 yaşındayken amatör bir kulüp olan Stade Brainois takımında başladı. 2003 yılında Tubize altyapısına girmesiyle profesyonel futbol kariyerine geçti. Yeteneğiyle kısa sürede dikkat çekti ve 2005 yılında ülkenin en büyük takımlarından Lille'in altyapısına transfer oldu. Lille'de etkili bir performans gösteren yıldız oyuncu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea takımına transfer oldu. Chelsea'de uzun yıllar forma giyen ve takımın kaptanlığını yapan Hazard'ın son adresi Real Madrid oldu.

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