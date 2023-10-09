Wayne Rooney İngiltere'ye geri dönüyor!

En son MLS ekiplerinden DC United ile yollarını ayıran 37 yaşındaki İngiliz teknik adam Wayne Rooney'nin yeni adres belli oluyor.

Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; teknik direktör John Eustace ile yolları ayırma kararı alan İngiltere Championship ekibi Birmingham City, teknik direktörlük görevi için Premier Lig efsanesi Wayne Rooney'i düşünüyor.

Teknik Direktörlük kariyeri boyunca Derby Country ve DC United'ı çalıştıran 37 yaşındaki teknik adam Wayne Rooney, kariyeri boyunca çıktığı 137 resmi müsabakada 39 galibiyet, 34 beraberlik ve 64 mağlubiyet aldı.