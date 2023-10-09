İddia! Messi ve Ronaldo yeniden buluşabilir

Aktif futbol kariyerini MLS ekiplerinden Inter Miami'de sürdüren Arjantli yıldız futbolcu Lionel Messi için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınınından Sport'un derlediği habere göre; Inter Miami forması altında 4 ay boyunca herhangi bir maçı olmayan 36 yaşındaki futbolcuya Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

Haberde; eski kulubü Barcelona iddialarına karşın Messi'nin Katalan ekibine gitmeyi düşünmediği belirtilirken, Suudi Arabistan'dan bir kulübün Lionel Messi'ye 6 aylık bir kiralama teklifinde bulunduğu yazıldı.

RONALDO İLE TEKRAR BİR ARAYA GELEBİLİRLER

Inter Miami ve Lionel Messi'nin teklifi kabul etmesi halinde, Dünya futboluna damga vurmuş ve önemli izler bırakmış Lionel Messi - Cristiano Ronaldo rekabetinin yeni versiyonu Suudi Arabistan'da yaşanabilir.