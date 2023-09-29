Samuel Eto'o'ya büyük şok! Soruşturma açıldı

Camfoot'un haberine göre; Sameul Eto'o'ya hakkında şike iddaları sebebiyle Kamerun polisi tarafından soruşturma başlatıldı.

Kamerun Futbol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Samuel Eto'o, Victoria United'a 1. Lig'e çıkma sözü verdiği öne sürüldü.

BAZI MAÇLARA MÜDAHELEDE BULUNDU

Haberde ortaya çıkan bazı kayıtlarda Samuel Eto'o'nun 2. Lig'de oynanan bazı müsabakalarda oyuna müdahelede bulunduğu iddia edildi.

ÇIKAN İDDİALARI YALANLADILAR

Bu iddiaları hem Samuel Eto'o hem de Victoria United Başkanı Valentine Nkwain net bir dille yalanladı.

Şu anda 1. Lig'de boy gösteren Victoria United kulubü ve Samuel Eto'o hakkında görevi kötüye kullanma ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle soruşturma açıldı.

İŞTE KONUŞULAN O FLAŞ İDDİA!

Söz konusu kayıtta Eto'o ve Nkwain ikilisinin şu konuşmaları gerçekleştirdiği iddia ediliyor;

Nkwain:"Yapabileceğimiz şeyler var ama çok dikkatli olmalısın kardeşim."

Samuel Eto'o: Merak etmeyin, size üç puanınızı vereceğiz. Victoria birinci lige çıkmalı. Burası bizim federasyonumuz. Victoria United 1. Lig'e yükselecek."