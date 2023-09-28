Al Tai - Al Nassr maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Tai - Al Nassr maçını canlı takip etmek için tıklayın...
Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Tai - Al Nassr 7. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Wehda - Abha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
AL WEHDA - ABHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Al Wehda - Abha maçı 29 Eylül Cuma günü saat 18:00'de oynanacak. Müsabaka TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.
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