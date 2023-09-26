Mardin 1969 Spor - Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Mardin 1969 Spor - Batman Petrolspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. tur maçları ile devam ediyor. Mardin 1969 Spor ile Batman Petrolspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Mardin 1969 Spor - Batman Petrolspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MARDİN 1969 SPOR - BATMAN PETROLSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Mardin 1969 Spor - Batman Petrolspor maçı 27 Eylül Çarşamba günü saat 14:00'te oynancak. Müsabakada yayıncı bulunmuyor.