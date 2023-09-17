AZ ALKMAAR SPARTA ROTTERDAM MAÇI CANLI İZLE | AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam maçını canlı takip etmek için tıklayın
Hollanda Ligi'nde heyecan tam gaz devam ediyor.
Eredivisie'nin 5. haftasında AZ Alkmaar ile Sparta Rotterdam karşı karşıya gelecek.
Mücadele öncesi AZ Alkmaar, topladığı 9 puanla 3. sırada yer alıyor. Sparta Rotterdam ise 8 puanla 6. sırada bulunuyor.
AZ ALKMAAR SPARTA ROTTERDAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam maçı 17 Eylül Pazar günü TSİ 17.45'te başlayacak ve TV 8.5'ta canlı yayınlanacak.
AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam maçını canlı izlemek için tıklayın