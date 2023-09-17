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AZ ALKMAAR SPARTA ROTTERDAM MAÇI CANLI İZLE | AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Hollanda Ligi'nin (Eredivisie) 5. haftasında AZ Alkmaar ve Sparta Rotterdam karşı karşıya gelecek. Peki, AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 15:50 Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2023 Pazar 16:00
AZ ALKMAAR SPARTA ROTTERDAM MAÇI CANLI İZLE | AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam maçını canlı takip etmek için tıklayın

Hollanda Ligi'nde heyecan tam gaz devam ediyor.

Eredivisie'nin 5. haftasında AZ Alkmaar ile Sparta Rotterdam karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesi AZ Alkmaar, topladığı 9 puanla 3. sırada yer alıyor. Sparta Rotterdam ise 8 puanla 6. sırada bulunuyor.

AZ ALKMAAR SPARTA ROTTERDAM MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam maçı 17 Eylül Pazar günü TSİ 17.45'te başlayacak ve TV 8.5'ta canlı yayınlanacak.

AZ Alkmaar - Sparta Rotterdam maçını canlı izlemek için tıklayın

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