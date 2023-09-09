Neymar Brezilya tarihine geçti! Pele'nin rekorunu kırdı

Brezilya, Dünya Kupası elemelerinde Bolivya'yla karşılaştı. Maçı, Brezilya 5-1 kazandı. Brezilya Milli Takımı'nda oynayan Neymar da iki gol kaydetti.

AFP'nin aktardığına göre; Neymar, böylelikle milli takım kariyerinde 78. golüne ulaşarak Pele'nin 'Brezilya milli takımında en çok gol atan oyuncu' rekorunu geçti. Aynı maçta 79. golüne de ulaşan Neymar rekorunu geliştirdi.

Başarılı futbolcu attığı golün ardından Pele'nin ikonikleşen gol sevincini yaptı.

Öte yandan Pele'nin, milli takımda 77 golü bulunuyordu.