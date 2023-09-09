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İsviçre Türkiye Replay 2008 maçı CANLI İZLE

EURO 2008'de gruplarda karşı karşıya geldiğimiz ve kazandığımız İsviçre müsabakasının futbolcuları depremzede vatandaşlarımıza yardım kampanyası için yeniden karşı karşıya geliyor. İsviçre'nin Lozan kentinde yer alan Stade de la Tuiliere'de oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 21:40 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2023 Cumartesi 21:40
İsviçre Türkiye Replay 2008 maçı CANLI İZLE

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak adına EURO 2008'de karşı karşıya gelen Türkiye ile İsviçre yeniden aynı kadrolarla karşı karşıya geliyor.

İsviçre'nin Lozan kentinde yer alan Stade de la Tuiliere'de oynanan bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

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İSVİÇRE - TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İsviçre - Türkiye maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele A Spor'da canlı yayınlanıyor.

EFSANELER YENİDEN SAHADA!

Ay yıldızlı ekipte Hamit Altıntop, Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Tuncay Şanlı, Mehmet Aurelio, Arda Turan, Emre Aşık, Semih Şentürk, Servet Çetin, Tolga Zengin, Ayhan Akman, Tümer Metin, Nihat Kahveci, Hakan Balta, Gökhan Gönül, Ümit Karan ve Ahmet Dursun gibi unutulmaz oyuncular yer alıyor. Takımın başında yine Fatih Terim var.

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