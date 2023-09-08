Kısa... Kısa... Kısa...

LİVERPOOL Mohamed Salah için Arabistan'dan gelen astronomik teklifi geri çevirdi. İngilizler'in 100 milyon euro'yu reddettiği 31 yaşındaki Mısırlı yıldızın bu sezon da takımda kalacağı ifade edildi.

VİLLARREAL'in Real Madrid efsanesi Raul Gonzalez'i takımın başına getirmek istediği iddia edildi. Şu anda Madrid Kastilya'da görev yapan Raul'le görüşmelerin başladığı bildirildi.

15. Dünya Espor Şampiyonası'nda mücadele eden PUBG Mobile Milli Takımı, ikinci oldu. Milliler, 18 mücadelede 173 puanla dünya ikinciliğini elde etti. Kırgızistan birinci, Romanya ise üçüncü oldu.

2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkeler beli oldu. Dev organizasyon; Çekya, Almanya, Yunanistan ve İtalya'da düzenlenecek. Turnuva ilk kez dört ülkede yapılmış olacak.

ALTAY'A iki isimden müjdeli haber geldi. Göztepe maçında sakatlanan Salih Sarıkaya ve Onur Efe takımla antrenmanlara başladı.

Deniz ve Özgür'ün de milli arada iyileşmesi bekleniyor.

GÖZTEPE, Kvasina ile yolları ayırmak için formül arıyor. Avusturyalı golcüyle sözleşme feshi görüşmeleri yapılıyor. Geçen sezon gelen 26 yaşındaki oyuncu, 32 maçta 3 kez ağları sarstı.

BEYAZ Grup'ta sezona 2'de 2 ile giren Nazilli Belediyespor stoperini Almanya'da buldu. Siyah-beyazlılar son olarak FC Viktoria 1889 Berlin'de forma giyen gurbetçi oyuncu Fatih Baca'yı (23) kadrosuna kattı.

ÇORUM FK, Manisa FK'dAn Anıl Koç'la anlaştı. 29 yaşındaki kanat oyuncusunun kısa sürede Çorum ekibine imza atacağı öğrenildi. Tecrübeli futbolcu, iki yıldır görev yaptığı Manisa'da 32 maçta görev yaptı.