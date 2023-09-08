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Felipe Melo 40 yaşında sözleşme uzattı.

Fluminense, 40 yaşındaki Felipe Melo'yla sözleşmesini 2024 aralık ayına kadar uzattı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2023 Cuma 09:34
Felipe Melo 40 yaşında sözleşme uzattı.

Galatasaray'daki harika performansıyla taraftarların gönlünde taht kuran Brezilyalı yıldız, Fluminense ile sözleşmesini yeniledi.

Brezilya kulubünden yapılan açıklamada 40 yaşındaki Felipe Melo'nun sözleşmesi 2024 aralık ayına kadar uzatıldığı açıklandı. İmzanın ardından açıklama yapan Melo, "Geçen yıl sakatlıklar nedeniyle takıma yeteri kadar yardım edemedim ama bu yıl daha iyi olacağını biliyorum. 1 yıl daha burada olacağım için çok mutluyum" diye konuştu.

Felipe Melo geçen yıl Pamleiras'tan Fluminense'ye transfer olmuş ve çıktığı 37 maçta 2 gol kaydetmişti.

Galatasaray formasıyla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Felipe Melo, 3 de Brezilya Ligi şampiyonluğu yaşandı.

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