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İşte Avrupa Ligi play-off turu sonuçları!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off turu rövanşları 10 karşılaşmayla tamamlandı. İşte Avrupa Ligi grup aşamasına kalan takımlar.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Eylül 2023 Cuma 09:49
İşte Avrupa Ligi play-off turu sonuçları!

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off turu rövanşları oynandı.

UEFA Avrupa Ligi elemeleri play-off turu sonucu gruplara kalan 10 takım belli oldu.

Karabağ, Slavia Prag, Sheriff, Aris Limasol, Sparta Prag, Olympiakos, Ajax, Union Saint-Gilloise, Hacken ve LASK, grup aşamasına yükseldi.

Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

Karabağ (Azerbaycan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-1 (2-0)

Zorya Luhansk (Ukrayna) - Slavia Prag (Çekya): 2-1 (0-2)

Sheriff (Moldova) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 2-1 (1-1)

Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slovan Bratislava (Slovakya): 6-2 (1-2)

Sparta Prag (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 4-1 (1-3)

Cukaricki (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan): 0-3 (1-3)

Ajax (Hollanda) - Ludogorets (Bulgaristan): 0-1 (4-1)

Lugano (İsviçre) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-1 (0-2)

Aberdeen (İskoçya) - Hacken (İsveç): 1-3 (2-2)

Zrinjski (Bosna Hersek) - LASK (Avusturya): 1-1 (1-2)

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