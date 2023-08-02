Panama - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası

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FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor. Panama ile Fransa kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Panama - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PANAMA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Panama - Fransa maçı 2 Ağustos Çarşamba günü saat 13:00'te TRT Spor'da canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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