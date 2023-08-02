Marcelo'dan insanlık dışı faul!

Geçtiğimiz sezon Olympiacos ile yollarını ayıran Marcelo, Brezilya ekibi Fluminense ile anlaşmıştı. Marcelo, Libertadores Kupası'nda oynanan Argentinos Juniors maçında rakibinin ayağını kırdı.

Olympiacos, yaz aylarında Marcelo'yu kadrosuna katmayı başarmıştı. Brezilyalı oyuncunun ismi yaz döneminde Fenerbahçe ile de sık sık anılmıştı. Tecrübeli sol bekin Yunanistan kariyeri pek iyi gitmedi. Ligde 5 maçta toplam 92 dakika süre alan Marcelo, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 maçta 81 dakika sahada kalabildi. Yunanistan Kupası'nın ilk turlarında forma giyen Brezilyalı oyuncu, burada çıktığı 2 maçta 3 gol atmıştı. Daha sonra Marcelo'nun Olympiacos ile olan sözleşmesi feshedildi.

İNSANLIK DIŞI FAUL

Libertadores'te oynanan Argentinos Juniors-Fluminense karşılaşmasının 55. dakikasında Marcelo, rakibini ağır şekilde sakatladı. Hakem oyunu acil olarak durdururken sağlık ekibi sahaya girdi. İnsalık dışı faul sonrası Marcelo oyundan atıldı.