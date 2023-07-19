Sevilla - Independiente Del Valle maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA-CONMEBOL Club Challenge

Sevilla - Independiente Del Valle maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Sevilla ile Avrupa Ligi'nin Güney Amerika'daki eşdeğer turnuvası Sudamerica Kupası'nı kazanan Independiente Del Valle kozlarını paylaşacak. UEFA-CONMEBOL Club Challenge müsabakası merakla bekleniyor. Peki, Sevilla - Independiente Del Valle maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SEVİLLA - INDEPENDİENTE DEL VALLE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sevilla - Independiente Del Valle maçı 19 Temmuz Çarşamba günü saat 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.