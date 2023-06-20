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İzlanda 0-1 Portekiz (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ronaldo rekor kırdı

EURO 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. J Grubu maçında İzlanda sahasında Portekiz'i ağırladı. Zorlu mücadeleyi 1-0 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Portekiz'e galibiyeti getiren golü 89. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 00:29
İzlanda 0-1 Portekiz (MAÇ SONUCU - ÖZET) Ronaldo rekor kırdı

EURO 2024 Elemeleri J Grubu'nda Portekiz, deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya geldi. Portekiz, karşılaşmayı Ronaldo'nun 89'da attığı golle 1-0 kazandı.

Portekiz'de karşılaşmaya ilk 11'de çıkan Cristiano Ronaldo, Milli formayla 200. maçına çıkan ilk isim olarak rekor kırdı.

İzlanda'da Willum Willumsson, 80. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Portekiz grupta 12 puana yükseldi. İzlanda 3 puanda kaldı.

Portekiz, gruptaki bir sonraki maçında Slovakya deplasmanına konuk olacak. İzlanda ise Lüksemburg ile karşılaşacak.

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