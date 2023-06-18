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Hollanda - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Hollanda ile İtalya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 09:54 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 10:20
Hollanda - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Hollanda - İtalya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Hollanda ile İtalya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - İtalya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HOLLANDA - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda - İtalya maçı 18 Haziran Pazar günü saat 16.00'da S Sport Plus ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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HOLLANDA - İTALYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Hollanda
Bijlow; Dumfries, Van Dijk, Botman, Malacia; De Roon, De Jong; Bergwijn, Koopmeiners, Simons; Weghorst

İtalya
Donnarumma; Darmian, Toloi, Acerbi, Dimarco; Barella, Verratti, Pellegrini; Zaniolo, Retegui, Raspadori

ASpor CANLI YAYIN

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