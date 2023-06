İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'den ayrılan Tolgay Arslan, Avustralya ekibi Melbourne City FC ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan paylaşım şu şekilde;

✍️ We're excited to announce the signing of German midfielder Tolgay Arslan on a two-year deal!



He joins from Udinese in the Serie A, where he made 36 appearances last season.



Welcome to City, @arslantolgay18! 💙